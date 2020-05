Cronaca 226

Gela, paziente ricoverato nella Rsa di Macchitella positivo al Covid: era nella struttura da oltre un mese

L'uomo è risultato positivo al coronavirus e sono state avviate tutte le procedure di monitoraggio degli altri degenti ricoverati presso la struttura sanitaria.

Redazione

01 Maggio 2020 15:25

Primo caso di paziente positivo all'interno di una residenza sanitaria per anziani. Si tratta di un pensionato ricoverato nella struttura di Macchitella da oltre un mese.La Rsa di Macchitella era stata dichiarata "isolata" dall'Asp di Caltanissetta già due giorni fa dopo che un'infermiera aveva un po' di febbre. I test sierologici effettuati dalla Clinica ai degenti ed ai dipendenti sono risultati tutti negativi. C'è ora da stabilire come il nonnino abbia contratto il virus.

Salgono a 21, quindi, i pazienti positivi in città. Di questi sei sono ricoverati (cinque al reparto di Malattie infettive dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela ed uno all'ospedale Maggiore di Modica), quattro sono i guariti e 12 si trovano in isolamento fiduciario.



