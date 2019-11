Politica 72

Gela, Patto per il Sud. La Regione pronta a restituire i fondi ma servono i progetti esecutivi

Missione palermitana per il sindaco di Gela che sta tentando di recuperare 33 milioni di euro destinati a Gela e stornati a Catania

Redazione

12 Novembre 2019 20:29

Missione palermitana, oggi, del sindaco Lucio Greco, dell’assessore Ivan

Liardi, del dirigente ai LLPP arch. Emanuele Tuccio e dell’ingegnere

Salvatore Lombardo che, all’Assessorato alle Attività produttive hanno

incontrato l’assessore Mimmo Turano.

Al centro dell’incontro la richiesta di rivedere la delibera avente ad

oggetto il definanziamento di 33 milioni relativi ad alcuni progetti

inseriti nel Patto per il sud.

L’amministrazione chiede di mantenere in toto la disponibilità

finanziaria dei lavori che ad oggi, risulterebbero esclusi nel patto.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di valutare la possibilità

che i progetti al momento esclusi possano avere una copertura

finanziaria.

L’assessore Ivan Liardi ha rimarcato che in occasione dell’incontro

avvenuto lo scorso giugno con il dott. Bellomo, direttore generale

all’Assessorato alle Infrastrutture, e con il dirigente dott. Rizzo, gli

era stato rassicurato che non vi erano criticità e che la Regione non

aveva alcuna intenzione di revocare il finanziamento.

Durante quella missione palermitana, all’assessore Liardi, al dirigente

dei LLPP. arch. Tuccio e all’ing. Silvia Triberio, funzionario

responsabile del programma Patto per il sud per il Comune, dunque, era

stata assicurato che non era intenzione della Regione sottrarre denaro

da destinare a Gela, sollecitando nel contempo l’espletamento delle

attività per pervenire in tempo utile all’esecuzione delle opere.

Il sindaco ha manifestato la volontà ad attivarsi a tutti i livelli

affinché Gela mantenga questi finanziamenti ed ha apprezzato la

disponibilità dell’assessore Turano con il quale si è concordato di

organizzare a breve un appuntamento a Gela con il presidente della

Regione, on. Nello Musumeci e la Giunta per fare il punto sui

finanziamenti destinati alla città che ammontano a diverse centinaia di

miglia di euro.

L’incontro palermitano (vi hanno presenziato anche gli onorevoli

Giuseppe Arancio e Michele Mancuso) ha aperto prospettive per il

mantenimento di somme che, al momento, sono state stornate a favore di

altri territori.

Stasera il sindaco ha ricevuto rassicurazioni dall’assessore Falcone che

i progetti di riqualificazione urbana non verranno definanziati,

presentando i progetti esecutivi in tempi brevissimi.



Missione palermitana, oggi, del sindaco Lucio Greco, dell’assessore Ivan

Liardi, del dirigente ai LLPP arch. Emanuele Tuccio e dell’ingegnere

Salvatore Lombardo che, all’Assessorato alle Attività produttive hanno

incontrato l’assessore Mimmo Turano.

Al centro dell’incontro la richiesta di rivedere la delibera avente ad

oggetto il definanziamento di 33 milioni relativi ad alcuni progetti

inseriti nel Patto per il sud.

L’amministrazione chiede di mantenere in toto la disponibilità

finanziaria dei lavori che ad oggi, risulterebbero esclusi nel patto.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di valutare la possibilità

che i progetti al momento esclusi possano avere una copertura

finanziaria.

L’assessore Ivan Liardi ha rimarcato che in occasione dell’incontro

avvenuto lo scorso giugno con il dott. Bellomo, direttore generale

all’Assessorato alle Infrastrutture, e con il dirigente dott. Rizzo, gli

era stato rassicurato che non vi erano criticità e che la Regione non

aveva alcuna intenzione di revocare il finanziamento.

Durante quella missione palermitana, all’assessore Liardi, al dirigente

dei LLPP. arch. Tuccio e all’ing. Silvia Triberio, funzionario

responsabile del programma Patto per il sud per il Comune, dunque, era

stata assicurato che non era intenzione della Regione sottrarre denaro

da destinare a Gela, sollecitando nel contempo l’espletamento delle

attività per pervenire in tempo utile all’esecuzione delle opere.

Il sindaco ha manifestato la volontà ad attivarsi a tutti i livelli

affinché Gela mantenga questi finanziamenti ed ha apprezzato la

disponibilità dell’assessore Turano con il quale si è concordato di

organizzare a breve un appuntamento a Gela con il presidente della

Regione, on. Nello Musumeci e la Giunta per fare il punto sui

finanziamenti destinati alla città che ammontano a diverse centinaia di

miglia di euro.

L’incontro palermitano (vi hanno presenziato anche gli onorevoli

Giuseppe Arancio e Michele Mancuso) ha aperto prospettive per il

mantenimento di somme che, al momento, sono state stornate a favore di

altri territori.

Stasera il sindaco ha ricevuto rassicurazioni dall’assessore Falcone che

i progetti di riqualificazione urbana non verranno definanziati,

presentando i progetti esecutivi in tempi brevissimi.



News Successiva Consiglio comunale a Palazzo d'Orleans: scippati a Gela 33 milioni del Patto per il Sud e dirottati a Catania

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews