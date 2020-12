Attualita 209

Gela, parco intitolato al giovane pakistano Iqbal Masih: eliminati rifiuti ed erbacce e piantati diversi alberi

Il parco si trova in viale Enrico Mattei. Sono stati piantati 4 olmi e 4 alberi di melia, 8 piante aromatiche e 2 di gelsomino

Redazione

12 Dicembre 2020 11:01

Nonostante gli inevitabili rallentamenti dovuti all'emergenza Covid e al maltempo degli ultimi giorni, prosegue e prende forma il patto di collaborazione che il Comune – Assessorato al Decoro Urbano – ha siglato con il Cesvop Palermo, il Coordinamento delle associazioni di volontariato, la Casa del Volontariato, il Comitato del Quartiere Macchitella e il Parroco Giuseppe Siracusa della Chiesa di San Giovanni Evangelista. Al centro degli interventi il parco intitolato al giovane pakistano Iqbal Masih, in viale Enrico Mattei, dove ieri sono stati piantati 4 olmi e 4 alberi di melia, 8 piante aromatiche e 2 di gelsomino.“Dopo aver ripulito tutto il parco, aver eliminato rifiuti ed erbacce, siamo così entrati nella quarta fase del patto di collaborazione – spiega l'assessore Giuseppe Licata – che prevede la piantumazione di nuovi alberi per arricchire e abbellire questo polmone verde che, finalmente, dopo anni di incuria e abbandono, sta riprendendo vita. Meteo permettendo, nel fine settimana pittureremo le panchine che sono state già sistemate, poi sarà la volta dell'installazione dei giochi inclusivi, speriamo entro Natale. Ancora una volta, mi preme ringraziare quanti stanno portando avanti l'impegno assunto con serietà e attenzione, anche perchè sono proprio le associazioni che, una volta ultimati gli interventi, dovranno curare il parco e fare in modo che resti un ambiente sano, pulito e curato come adesso”.



