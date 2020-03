Cronaca 291

Gela, pagamento delle pensioni: davanti gli uffici postali schierato l'esercito per evitare assembramenti

Da oggi le poste hanno iniziato ad erogare le pensioni. Per evitare caos, la prefettura ha schierato alcuni militari

26 Marzo 2020 16:22

Nel giorno in cui è iniziato il pagamento delle pensioni, davanti agli uffici delle poste di Gela, c’erano schierati alcuni militari dell’esercito. L’arrivo dell’esercito era già stato annunciato alcuni giorni fa in città e così è stato. Questo ha permesso che le operazioni di pagamento si svolgessero in sicurezza per i tanti pensionati che questa mattina si sono recati alla posta per riscuotere la pensione. La presenza dei militari dovrebbe essere garantita anche nei prossimi giorni.

