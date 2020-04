Attualita 99

Gela, pagamento della Tari rinviato a fine maggio. Slitta anche il versamento degli oneri di urbanizzazione

Lo ha deciso l'amministrazione comunale a sostegno delle imprese e dei cittadini colpiti dalla crisi

Redazione

21 Aprile 2020 16:12

Pagamento della Tari rinviato a fine maggio. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abitativi in scadenza il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Sono questi i provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale, in linea con gli obiettivi che il decreto legge governativo intende perseguire per potenziare le misure di sostegno in favore di imprese e cittadini colpiti dalla crisi. Si punta a bloccare la Tosap per l’intero 2020.

Coloro che hanno in corso il pagamento degli oneri di urbanizzazione in forma rateizzata, si vedranno sospese le rate fino al 31 maggio 2020

