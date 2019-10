Salute 178

Gela, ospedale: il sindaco chiede un incontro con i vertici dell'Asp e con i deputati nazionali e regionali

Il manager Alessandro Caltagirone ha già rassicurato l'amministrazione sulla continuità del reparto di ortopedia

Redazione

12 Ottobre 2019 11:55

Il Sindaco Lucio Greco e l’assessore alla Sanità Nadia Gnoffo, anche, alla luce di queste ultime vicende che hanno messo in crisi la struttura ospedaliera di Gela chiedono un incontro urgente con la direzione

strategica e con la deputazione regionale e nazionale.

Riteniamo necessario e urgente un tavolo di emergenza! Abbiamo ereditato un sistema di sofferenza e ancora oggi stiamo pagando le conseguenze di scelte sbagliate assunte da chi negli anni ha mortificato il nostro territorio lasciando in totale abbandono la nostra struttura ospedaliera.

Questa amministrazione ha dato e continuerà a dare fiducia alla direzione strategica che ha mostrato interesse verso il nostro territorio e ha assunto impegni importanti rispetto ai quali mostreremo un’elevatissima attenzione al fine di verificare che quanto programmato sarà portato a termine.

Ma oggi è assolutamente necessario concordare un piano di emergenza-urgenza per poter far fronte alle emergenze di tutti i giorni e che non ci consentono più di attendere tempi burocratici e di

programmazione.

Siamo in piena emergenza e abbiamo necessità di programmare e mettere in atto un piano che ci consenta di ottenere risposte certe e in tempi celeri. La sanità di Gela è al collasso. Ci stiamo scontrando con una

situazione che sapevamo essere difficile e complessa ma questo non può impedirci di portare avanti un piano di lavoro che potesse rispondere, nell'immediato, alle tante esigenze del nostro territorio, e allo stesso

tempo gettasse le basi per ottenere, in un ottica di piena collaborazione con l’ASP, importanti risposte per il nostro territorio. Rassicurazioni sulla vicenda arrivano dall’on.le Mancuso che ha contattato nella stessa giornata il direttore generale, il quale gli ha garantito che già per lunedì hanno previsto la sostituzione ad interim del dott. Dell’utri che consentirà la continuità dell’ attività presso il reparto di ortopedia. Nel frattempo Sindaco e Assessore hanno chiesto per quella data un incontro urgente con la direzione strategica a Caltanissetta.

