Politica 140

Gela, opposizione su tutte le furie: "Cosa ci faceva al vertice di maggioranza il presidente dell'Oiv?"

Sale la tensione dopo che emerso che al vertice di maggioranza convocato dal sindaco, c'era anche il presidente dell'Oiv, Giovanni Tomasi

Redazione

01 Luglio 2020 22:48

"In questi giorni abbiamo assistito all’ennesimo tentativo della maggioranza di difendere l’indifendibile, ancora una volta assistiamo a riunioni di maggioranza che nulla hanno a che fare con le vere esigenze della città, nulla hanno a che fare con i problemi reali della gente, nulla hanno a che fare con temi, progettualità e programmazione.

Increscioso, invece, come ai vertici di maggioranza partecipi anche il dott. Tomasi Giovanni presidente dell OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)". E' quanto scrivono in una nota, i consiglieri del centrodestra di Gela. "Per l’opposizione è una questione morale, perché l”OIV dovrebbe essere sempre un organo terzo e imparziale, tra l’altro chiamato a giudicare i dirigenti e ad elaborare la performance.

Per noi esistono motivi di incompatibilità non solo morali ma anche di efficienza e serietà nello svolgimento del lavoro che è chiamato a svolgere e per questo chiediamo al sindaco di rimuovere lo stesso al fine di garantire imparzialità e serenità dell’organismo stesso".

"In questi giorni abbiamo assistito all’ennesimo tentativo della maggioranza di difendere l’indifendibile, ancora una volta assistiamo a riunioni di maggioranza che nulla hanno a che fare con le vere esigenze della città, nulla hanno a che fare con i problemi reali della gente, nulla hanno a che fare con temi, progettualità e programmazione.

Increscioso, invece, come ai vertici di maggioranza partecipi anche il dott. Tomasi Giovanni presidente dell OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)". E' quanto scrivono in una nota, i consiglieri del centrodestra di Gela. "Per l’opposizione è una questione morale, perché l”OIV dovrebbe essere sempre un organo terzo e imparziale, tra l’altro chiamato a giudicare i dirigenti e ad elaborare la performance.

Per noi esistono motivi di incompatibilità non solo morali ma anche di efficienza e serietà nello svolgimento del lavoro che è chiamato a svolgere e per questo chiediamo al sindaco di rimuovere lo stesso al fine di garantire imparzialità e serenità dell’organismo stesso".

News Successiva Gela, maggioranza in crisi dopo le dimissioni di Robilatte. Greco: "Non mi lascio travolgere da logiche di partito"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare