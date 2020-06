Politica 205

Gela, rifiuti: nuovo impianto di compostaggio per ridurre i costi. Robilatte: "Fondi dalle compensazioni minerarie"

La tecnologia di riferimento è quella proposta dal chimico industriale Fabrizio Nardo e che consentirebbe alla città di avere a disposizione un sistema, senza emissioni

Redazione

11 Giugno 2020 09:53

Le verifiche tecniche sono in corso, dopo che l'amministrazione con l'assessore del Pd hanno affidato al dirigente all’ambiente il compito di portare a termine uno studio di fattibilità su un nuovo impianto di compostaggio. La tecnologia di riferimento è quella proposta dal chimico industriale Fabrizio Nardo e che consentirebbe alla città di avere a disposizione un sistema, senza emissioni, da gestire in maniera diretta. Sarebbe una scelta destinata ad assicurare maggiore autonomia, risolvendo l’annoso problema del conferimento dell’umido. Per finanziare un’opera di questo tipo si guarda alle somme delle compensazioni minerarie. “E’ una proposta che ho formulato subito dopo la prima crisi sui rifiuti in città dice l’assessore all’ambiente Grazia Robilatte – al momento vogliamo valutare la possibilità di risparmiare sui costi di conferimento e quindi ad un possibile cospicuo risparmio della tari per i cittadini: non abbiamo un quadro preciso dei costi, che verrà definito a conclusione dello studio di fattibilità. I consiglieri del PD ritengono che i fondi delle compensazioni minerarie possano essere utili a garantire almeno buona parte dell’investimento”. Pertanto l'amministrazione comunale ha il compito di portare avanti il progetto, così da abbattere i costi del trasferimento nelle piattaforme private, presenti in altre zone dell’isola, avendo una gestione diretta del sistema e puntando sempre di più alla circolarità della “filiera” dei rifiuti.

