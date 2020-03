Salute 247

Gela, nuovi posti al Santabarbara per accogliere pazienti provenienti dal "Vittorio Emanuele"

E' il frutto di un accordo tra l'Asp e il Santabarbara Hospital. Il Santabarbara metterà a disposizione anche delle apparecchiature

Redazione

18 Marzo 2020 20:30

È diventato operativo questa mattina, mercoledì 18 marzo, l'accordo con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta per la realizzazione di nuove aree di degenza all'interno del Santabarbara Hospital di Gela. Un grande lavoro di squadra tra pubblico e privato per rendere immediatamente fruibili trenta nuovi posti letto, destinati ai degenti del Presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele" di Gela per una gestione congiunta dell'emergenza Covid-19.I nuovi posti letto, ricavati da una riallocazione interna degli spazi e dei pazienti, accoglieranno degenti non dimissibili provenienti da diversi reparti del Vittorio Emanuele, secondo le necessità dettate dalla diffusione dei contagi per coronavirus.

In poche ore, grazie alla fiduciosa e proficua collaborazione tra il personale dirigenziale e sanitario delle due strutture, si sono assolti tutti gli adempimenti burocratici e logistici per mettere a punto un piano d'azione che interviene su più fronti.

L'accordo infatti prevede anche il trasferimento al Vittorio Emanuele di ventilatori polmonari, apparecchi di anestesia e altre attrezzature tecnologiche fornite dal Santabarbara Hospital.

Quest'ultimo, inoltre, mette a disposizione il proprio personale sanitario per prestare opera al nosocomio di Gela, rendendosi anche disponibile per l'approvviggionamento di mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione personale.

Si è data così una risposta concreta all'emergenza, con una operazione delicata e complessa che non sarebbe stata possibile senza la visione, condivisa dalle due parti, di una sanità integrata, aperta, sostenibile e al servizio del territorio.

Teniamo a evidenziare - sottolinea il Presidente di Santabarbara Hospital Francesco Crimaldi - la grande solerzia dell'ASP di Caltanissetta nel far sì che l'accordo divenisse immediatamente effettivo. Desideriamo ringraziare il Direttore Generale Dott. Alessandro Caltagirone, il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Genovese e il Direttore Sanitario Dott.ssa Marcella Santino, che in questi giorni di grande operosità ci hanno permesso di organizzare tutto con estrema precisione e cura. Esprimiamo infine la massima riconoscenza al Direttore sanitario del Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele, Dott. Luciano Fiorella, per l'impegno, la professionalità e le energie spese nel raggiungimento tempestivo dell'obiettivo comune.



