Gela, nuove energie nella segreteria del Pd. Di Cristina: "Continua il percorso di costruzione del nuovo partito"

La decisione è stata assunta a seguito dell'ultima direzione del partito. Nuove energie per rispondere alle sfide di innovazione e competenza

25 Luglio 2019 16:12

A seguito dell'ultima Direzione è stata allargata la Segreteria Cittadina del Partito Democratico con l'innesto di nuove energie che rispondono alle sfide di innovazione e competenza, alternative ai populismi e ai qualunquismi. Faranno parte della Segreteria: Licia Abela, Mirko Infurna, Sebastiano Pizzardi, Salvatore Russotto, Tiziana Iozza, Alessandra Cilia oltre che nella veste di invitati permanenti i Consiglieri Comunali Gaetano Orlando e Alessandra Ascia, l'Assessore Grazia Robilatte, il Presidente del Partito Claudia Caizza, il Segretario dei Giovani Democratici Stefano Scepi, il Parlamentare Giuseppe Arancio e i membri della direzione regionale e Provinciale tesserati in Città. La Segreteria lavorarerà in sinergia con la Direzione Cittadina e i suoi componenti, per proseguire e migliorare l'azione politica locale, in vista anche dei prossimi congressi e della "Costituente delle Idee", lanciata dal Segretario Nazionale Nicola Zingaretti da svolgere in tutti i territori e che si svolgerà anche a Gela nel prossimo Settembre che servirà a confrontarsi con la città e con chi vuole dare un contributo alla costruzione di un alternativa all'arroganza leghista. Ci confreteremo però anche sulle vicende locale come forze di governo in Città leale e scrupolosa. Continua il percorso di costruzione del nuovo Partito Democratico coniugando continuità e innovazione e rivendicato il lavoro svolto negli ultimi anni sia all' interno delle istituzioni che fuori,per questo si ripartirà anche dal lavoro svolto dal vecchio Gruppo Consiliare che con serietà e impegno ha lavorato nell interesse esclusivo della Città. Resta chiaramente invariata la Direzione Cittadina tra cui ricordiamo tra gli altri Giuseppe Orlando, Guido Siragusa, Annalisa Iozza, Sebastiano Abbinate,Orazio Romano,Mariangela Faraci, Giovanna Cassarà, Rochelio Pizzardi,Giuseppe Fava e Alex Marciante. Nei prossimi giorni il segretario assegnerà ad ogni componente della Segreteria Aree tematica di riferimento.

