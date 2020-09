Attualita 107

Gela, niente pane la domenica. La categoria chiede più controlli contro abusivi e ambulanti

I panificatori hanno raggiunto un'intesa con l'amministrazione comunale ma chiedono che vengano rafforzati i controlli

Redazione

10 Settembre 2020 10:29

L'assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano e il dirigente dell'omonimo settore, Tonino Collura, hanno incontrato ieri mattina i rappresentanti delle associazioni datoriali della categoria dei panificatori per riprendere le fila di un discorso interrotto dopo l'incontro del mese di maggio. I riflettori sono stati puntati sul decreto assessoriale regionale n° 842 del 30 maggio 2018 (e modifica del 23/03/2020) che vieta la panificazione la domenica nel periodo invernale.I panificatori hanno ribadito di essere disposti alla chiusura domenicale a partire dalla prima domenica di ottobre, ma a precise e determinate condizioni. Chiedono, infatti, che il decreto in questione venga rispettato in toto e non in parte e quindi che, di conseguenza, tutti gli organi competenti in materia provvedano ad avviare i controlli sugli abusivi che consegnano il pane a domicilio. Questo, infatti, è il motivo per cui molti panificatori regolari sono costretti ad aprire nelle giornate domenicali: sopperire alle perdite infrasettimanali provocate dagli abusivi e dagli ambulanti che vendono il pane per le vie cittadine a basso costo e senza nessun accorgimento igienico-sanitario. In assenza di tali controlli su abusivi e ambulanti i panificatori regolari si rifiuteranno di chiudere la domenica.

“I panificatori regolari hanno chiesto che l'amministrazione faccia da garante e da intermediaria - ha dichiarato al termine dell'incontro l'assessore Di Stefano - e che vengano predisposti controlli non solo per contrastare la panificazione domenicale ma anche per evitare che i panifici e i supermercati aperti la domenica possano vendere il pane del giorno prima o quello congelato. In questo caso, infatti, si deve seguire una procedura ben precisa e mettere al corrente il consumatore di ciò che sta acquistando. Noi non intendiamo tirarci indietro in tal senso, pertanto – annuncia Di Stefano - si è deciso di preparare un'ordinanza sindacale per receperire la norma regionale e sospendere la panificazione (senza disporre la chiusura delle attività) a partire dall'1 ottobre e fino al 14 giugno. Parallelamente, inoltre, partiranno controlli a tappeto per contrastare abusivi e ambulanti”.



