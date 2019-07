Cronaca 227

Gela. Molestie e minacce nei confronti della ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento per un 56enne

La malcapitata, è stata assistita e, oltre al sostegno giuridico, è stata informata sull’ubicazione dei centri antiviolenza in ambito provinciale

Redazione

21 Luglio 2019 20:40

Nella mattinata del 21 luglio 2019, militari del Comando Stazione Carabinieri di Gela eseguivano misura coercitiva personale del divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Gela, Ufficio GIP, nei confronti di un operaio gelese di anni 56, il quale si era reso responsabile di continue molestie e minacce nei confronti dell’ex moglie. La malcapitata, è stata assistita e, oltre al sostegno giuridico, è stata informata sull’ubicazione dei centri antiviolenza in ambito provinciale a cui potersi rivolgere in caso di bisogno.I Carabinieri invitano a rivolgersi con fiducia alle Istituzioni e ricordano che è fondamentale trovare il coraggio di denunciare perché le vittime troveranno protezione e tutela non solo legale, ma soprattutto morale e assistenza sia dai servizi sociali locali che grazie ai Club Service attivi nella zona.





