Cronaca 260

Gela, militare della Guardia Costiera fuori servizio salva un bambino trascinato dalla corrente

E' successo questa mattina, intorno alle 11.30, nel tratto di spiaggia nei pressi del lido "La Conchiglia"

Redazione

08 Luglio 2020 20:05

Un bambino che si è ritrovato in difficoltà a causa della corrente del mare è stato salvato questa mattina a Gela.Il fatto è avvenuto alle ore 11:30 circa, nel tratto di spiaggia nei pressi del lido “La Conchiglia”. Il minore, trascinato dalla risacca creatasi in zona, si sarebbe trovato in estrema difficoltà, non riuscendo a rientrare in spiaggia.

In soccorso sono intervenuti alcuni bagnanti, tra cui un militare della Capitaneria di porto di Gela libero dal servizio, i quali sono riusciti coraggiosamente a recuperare il minorenne e a trascinarlo in spiaggia, seppur riportando alcune escoriazioni, a causa degli scogli ivi insistenti.

La Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gela, allertata al Numero Blu 1530, ha immediatamente disposto l’invio in zona di una pattuglia terrestre, che giunta sul posto procedeva ad effettuare i dovuti accertamenti del caso. In loco è giunta inoltre un’autoambulanza del 118, la quale, dopo aver proceduto a somministrare le necessarie medicazioni, accertava il buono stato di salute dei bagnanti e del bambino.

Nel rammentare che il rispetto delle regole contenute all’interno dell’Ordinanza di sicurezza balneare costituisce un valido strumento per poter fruire in maniera sicura e responsabile delle spiagge del territorio, si ricorda che per le emergenze in mare è possibile contattare la Guardia Costiera di Gela al Numero Blu 1530, oppure al numero di telefono 0933/917755.



Un bambino che si è ritrovato in difficoltà a causa della corrente del mare è stato salvato questa mattina a Gela.Il fatto è avvenuto alle ore 11:30 circa, nel tratto di spiaggia nei pressi del lido “La Conchiglia”. Il minore, trascinato dalla risacca creatasi in zona, si sarebbe trovato in estrema difficoltà, non riuscendo a rientrare in spiaggia.

In soccorso sono intervenuti alcuni bagnanti, tra cui un militare della Capitaneria di porto di Gela libero dal servizio, i quali sono riusciti coraggiosamente a recuperare il minorenne e a trascinarlo in spiaggia, seppur riportando alcune escoriazioni, a causa degli scogli ivi insistenti.

La Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gela, allertata al Numero Blu 1530, ha immediatamente disposto l’invio in zona di una pattuglia terrestre, che giunta sul posto procedeva ad effettuare i dovuti accertamenti del caso. In loco è giunta inoltre un’autoambulanza del 118, la quale, dopo aver proceduto a somministrare le necessarie medicazioni, accertava il buono stato di salute dei bagnanti e del bambino.

Nel rammentare che il rispetto delle regole contenute all’interno dell’Ordinanza di sicurezza balneare costituisce un valido strumento per poter fruire in maniera sicura e responsabile delle spiagge del territorio, si ricorda che per le emergenze in mare è possibile contattare la Guardia Costiera di Gela al Numero Blu 1530, oppure al numero di telefono 0933/917755.



News Successiva Gela. Incendiò il bar Belvedere, condannato a quattro anni di reclusione: il locale era stato appena inaugurato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare