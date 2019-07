Attualita 120

Gela: mezza città senz'acqua da una settimana, Di Paola (M5S) porta il caso all'Ars

Il deputato presenta un'interrogazione e chiede al governo regionale quali siano gli interventi per ammodernare la rete idrica, con quali tempistiche e quale attività di vigilanza è stata effettuata su Caltaqua che gestisce il servizio

Redazione

30 Luglio 2019 17:28

“Mezza città di Gela è a secco da quasi una settimana e i cittadini sono costretti a fare la fila davanti alle autobotti per avere qualche litro d’acqua: scene indegne di un luogo civile. Sono amareggiato e indignato e ho presentato un’interrogazione al presidente Musumeci e all’assessore dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Pierobon, per sapere come intendano intervenire per scongiurare nuove emergenze”. Lo dice il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, in merito alla grave crisi idrica di Gela.

“Una conduttura di nuova costruzione - aggiunge Di Paola - è esplosa due volte in pochi giorni, a riparare il guasto sono stati inviati solo alcuni operai, mezza città è rimasta a secco e poche autobotti sono state messe a disposizione per rifornire i cittadini in emergenza. L’accaduto apre quindi molti interrogativi sullo stato della rete idrica e sulla gestione del servizio da parte di Caltaqua”.

“In passato - riprende il deputato M5S - abbiamo già incalzato la società su altre questioni, come il pagamento di oltre 700 mila euro dovuti di Tosap pregressa degli ultimi cinque anni. Ancora una volta siamo costretti a parlare di Caltaqua e stavolta sia il governo regionale a chiarire le cose: quali sono i progetti di ammodernamento della rete? Quali i tempi per avviare e completare i lavori, così da scongiurare nuove emergenze idriche? Quali controlli o attività di vigilanza sono stati effettuati sul gestore, per accertare eventuali irregolarità o inadempienze contrattuali e tutelare l’interesse pubblico? Domande opportune, visto che i cittadini pagano bollette salate e hanno il diritto di ottenere servizi di qualità”, conclude Di Paola.



--



“Mezza città di Gela è a secco da quasi una settimana e i cittadini sono costretti a fare la fila davanti alle autobotti per avere qualche litro d’acqua: scene indegne di un luogo civile. Sono amareggiato e indignato e ho presentato un’interrogazione al presidente Musumeci e all’assessore dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Pierobon, per sapere come intendano intervenire per scongiurare nuove emergenze”. Lo dice il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, in merito alla grave crisi idrica di Gela.

“Una conduttura di nuova costruzione - aggiunge Di Paola - è esplosa due volte in pochi giorni, a riparare il guasto sono stati inviati solo alcuni operai, mezza città è rimasta a secco e poche autobotti sono state messe a disposizione per rifornire i cittadini in emergenza. L’accaduto apre quindi molti interrogativi sullo stato della rete idrica e sulla gestione del servizio da parte di Caltaqua”.

“In passato - riprende il deputato M5S - abbiamo già incalzato la società su altre questioni, come il pagamento di oltre 700 mila euro dovuti di Tosap pregressa degli ultimi cinque anni. Ancora una volta siamo costretti a parlare di Caltaqua e stavolta sia il governo regionale a chiarire le cose: quali sono i progetti di ammodernamento della rete? Quali i tempi per avviare e completare i lavori, così da scongiurare nuove emergenze idriche? Quali controlli o attività di vigilanza sono stati effettuati sul gestore, per accertare eventuali irregolarità o inadempienze contrattuali e tutelare l’interesse pubblico? Domande opportune, visto che i cittadini pagano bollette salate e hanno il diritto di ottenere servizi di qualità”, conclude Di Paola.



--



Gela, ripristinata l'erogazione idrica nella zona alta. Caltaqua: "Rispetto al passato la situazione è migliorata"

News Successiva Gela, rientra l'emergenza idrica: un calvario durato otto giorni con una città al collasso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews