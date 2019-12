Attualita 127

Gela, messa in salvo una cicogna bianca: era ferita a causa di una collisione contro i cavi elettrici

L'animale sarà portato al centro di recupero più vicino grazie anche alla staffetta organizzata con il Wwf di Licata

Redazione

12 Dicembre 2019 19:32

Questa mattina, nella riserva naturale Biviere di Gela, grazie alla segnalazione di alcuni agricoltori, è stata recuperata una Cicogna bianca ferita a causa della collisione contro i cavi elettrici. "Ogni anno nel nostro territorio - scrive in un post su Facebook Lipu Niscemi - sono tante le specie di uccelli che muoiono per collisione/elettrocuzione con le linee elettriche. Tutto ciò è gravissimo e ogni volta è un colpo al cuore anche per noi. La situazione è di emergenza.. Adesso l'animale sarà portato al centro di recupero più vicino grazie anche alla staffetta organizzata con il WWF di Licata e speriamo che ritorni a volare regalandoci emozioni come sempre". La Piana di Gela è la più importante colonia di cicogne bianche d’Italia. Il viaggiatore distratto, che percorre il tratto della Catania-Gela, che da Caltagirone porta alla città del Golfo, di solito non ci bada, ma chi ha tempo e curiosità per fermarsi ad osservare più attentamente, verrà ripagato da uno spettacolo unico.

La Piana di Gela rientra anche nel più grande progetto di conservazione al mondo: “rete natura 2000”. Un progetto Europeo che mira a preservare alle future generazioni il 20% del territorio europeo per la salvaguardia della biodiversità. Rappresenta in un certo senso l’arca di Noè.

