Gela, mense scolastiche bloccate da marzo: sit-in dei dipendenti questa mattina davanti al Comune

Sindacati e lavoratrici chiedono la ripresa del servizio così come è successo in altre realtà anche perchè non usufruiscono di altri aiuti economici

Redazione

30 Dicembre 2020 15:23

Oggi una delegazione delle lavoratrici e dei lavoratori della refezione scolastica di Gela si sono riuniti in un sit-in spontaneo dinanzi la sede del Palazzo di Città per recriminare l'attivazione del servizio mensa ferme da marzo con le dipendenti ormai prive di qualsiasi supporto economico. "La decisione di protestare - si legge in una nota a firma del segretario generale della Filcams Cgil, Nuccio Corallo - , nel rispetto delle norme anti-Covid, è arrivata dopo che nulla si è mosso, nonostante le interlocuzioni con l’amministrazione comunale. Le mense scolastiche sono ferme, a differenza di quello che si è invece verificato in altri Comuni, come Caltanissetta e San Cataldo, o nelle zone rosse in Lombardia.. Sindacato e lavoratrici, spesso monoreddito, chiedono chiarezza sul futuro immediato, in vista del nuovo anno. Per queste lavoratrici servono garanzie per un servizio che viene svolto ormai da anni e sempre maltrattato, il servizio di refezione scolastica con le lavoratrici e lavoratori è una risorsa per i bambini, per le loro famiglie, un senso di normale civiltà. Monitoreremo con attenzione che non vi siano tempi morti, e che nel pieno rispetto delle restrizioni anticovid vigenti si possa tornare presto alla normalità lavorativa".

