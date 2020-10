Attualita 207

Gela, lunghe file e ore di attesa sotto al sole per sottoporsi al tampone: caos al parcheggio Caposoprano

In molti questi mattina si sono ritrovati nel parcheggio per sottoporsi al tampone e attendere il proprio. Non sono mancati i momenti di tensione

Redazione

02 Ottobre 2020 16:08

Lunghe code questa mattina a Gela per effettuare i tamponi. In parecchi si sono ritrovati nel parcheggio di Caposoprano per sottoporsi al test ma le operazioni sarebbero iniziate dopo circa un’ora e mezza di attesa. Ore di attesa sotto il sole che hanno esasperato chi attendeva il suo momento.In questo periodo a Gela si registrano oltre 48 casi di Coronavirus e l’Asp sta sottoponendo a tampone buona parte delle persone che sono entrate a contatto con chi al momento risulta affetto da Coronavirus.L'ultimo caso riguarda la chiesa Evangelica che il pastore è stato costretto a chiudere per 14 giorni in via precauzionale, dopo che un fedele è risultato positivo al Covid.



