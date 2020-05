Attualita 341

Gela, riaprono i cimiteri ma con regole ben precise: potranno entrare al massimo due componenti per nucleo familiare

Tra le regole da seguire, il distanziamento sociale, obbligo di guanti e mascherine, documenti di identità da esibire ai custodi

Redazione

02 Maggio 2020 20:27

Lunedì riaprono i cimiteri di contrada Farello e Monumentale al pubblico. Ci sono però delle regole da rispettare, quali il distanziamento sociale, obbligo di guanti e mascherine, documenti di identità da esibire ai custodi prima dell’ingresso e turni già definiti. Sono le misure che il sindaco Lucio Greco e il dirigente del settore ambiente Grazia Cosentino con una ordinanza firmata oggi.Gli orari rimangono immutati, dalle 7:00 alle 17:00 nei giorni feriali e dalle 7:00 alle 13:00 in quelli festivi. Il lunedì l’accesso è consentito solo ai familiari dei defunti con cognomi dalla A alla B, martedì per le lettere da C a D, mercoledì da E a K, giovedì da L ad O, venerdì da P a R, sabato da S a Z. Domenica potranno accedere solo un massimo di sessanta persone al Monumentale e cento a Farello, solo per un’ora.

Potranno entrare al massimo due componenti per nucleo familiare. Il comando di Pm, i custodi ed il settore Ambiente verificheranno il rispetto delle norme.



