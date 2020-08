Attualita 246

Gela, lunedì prenderà il via il quinto ciclo di deblattizzazione: interessate le vie del quartiere Caposoprano

L'intervento darà effettuato dalla via Palazzi Largo San Biagio all’angolo di Via Europa e zone limitrofe

Redazione

29 Agosto 2020 11:40

Da lunedì 31 agosto avrà inizio il quinto ciclo di deblattizzazione che verrà effettuato dalla ditta Meco.Gest nella zona sud di Caposoprano (dalla via Palazzi Largo San Biagio all’angolo di Via Europa) comprese tutte le vie limitrofe zona bassa, come sempre a partire dalle ore 04:00 del mattino.Ecco le vie che stavolta saranno interessate dall'intervento:

Via Palazzi tratto da Largo San Biagio all’angolo di Via Europa

Via Manzoni

Via Giarabub

Via Vincenzo Monti

Via Mogadiscio

Via Asmara

Via Volturno

Via Cartesio

Via Morselli

Via Carfì

Via Galileo Galilei

Via Talete

Via Candioto

Via P. Orsi

Via T. di Lampedusa

Via E. Romagnoli

Via Bacone

Via Righi

Via Einstein

Via L. Sturzo

Via Meli

Via Cavalieri

Via Saba

Via Europa

Via Bolivia

Via Perù

Via Venezuela

Via Olanda

Via Jugoslavia

Via Turchia

Via Romania

Via Cecoslovacchia

Via Islanda

Via Pio X

Via L. Sciascia

Via S. Lo Piano





