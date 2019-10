Attualita 139

Gela, l'ufficio per l'impiego trasferito in via Marsala: il Comune risparmierà 200 mila euro l'anno

L'ex ufficio di collocamento, lascia la sede di Palazzo Pignatelli per essere trasferita nei locali di proprietà del Comune

Redazione

10 Ottobre 2019 15:09

È stato realizzato il trasferimento dell’Ufficio di collocamento dai locali del Convitto Pignatelli a quelli di proprietà comunale di via Marsala.

La nuova sede, seppur non centrale, è idonea ad ospitare l’ufficio. Il trasferimento si è reso necessario al fine di rispondere ad un preciso indirizzo dell’Amministrazione comunale, che è quello della razionalizzazione dei costi, garantendo, comunque, il servizio. La determinazione di trasferire l’ufficio in un locale di proprietà del

Comune, infatti, consentirà all'Ente un risparmio di circa 200 mila euro annui.

È stato realizzato il trasferimento dell’Ufficio di collocamento dai locali del Convitto Pignatelli a quelli di proprietà comunale di via Marsala.

La nuova sede, seppur non centrale, è idonea ad ospitare l’ufficio. Il trasferimento si è reso necessario al fine di rispondere ad un preciso indirizzo dell’Amministrazione comunale, che è quello della razionalizzazione dei costi, garantendo, comunque, il servizio. La determinazione di trasferire l’ufficio in un locale di proprietà del

Comune, infatti, consentirà all'Ente un risparmio di circa 200 mila euro annui.

Inadempienze e disagi per gli utenti: il Comune di Gela potrebbe rescindere il contratto con Caltaqua

News Successiva Lunghe code a Gela negli uffici di Caltaqua, il gestore: "Utilizzate il call center aziendale"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews