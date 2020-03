Salute 232

L'ospedale di Gela avrà 58 posti letto per fronteggiare l'emergenza: lavori in corso nel reparto di Malattie Infettive

Un intero piano del nosocomio sarà adibito a pazienti Covid. In arrivo anche 37 ventilatori polmonari

Redazione

26 Marzo 2020 20:17

Il manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, spegne le polemiche dei giorni scorsi e annuncia che l’ospedale di Gela si sta attrezzando per ospitare i malati di Coronavirus allestendo per l’emergenza sanitaria in corso, 58 posti letto.. "In questo momento - ha detto il manager Caltagirone - il pretriage che accoglie pazienti con sintomi da Coronavirus, è funzionante così come la Terapia Intensiva. Abbiamo anche allestito un reparto con 34 posti letto e stiamo adeguando il reparto di Malattie Infettive dove ci sono dei lavori in corso".

Sulla stessa scia il direttore sanitario del “Vittorio Emanuele”, Luciano Fiorella il quale fa il punto della situazione. Anche lui ribadisce che stanno per essere completati i lavori del reparto di Malattie Infettive e che sono già disponibili, nel reparto di Terapia Intensiva, 4 posti letto su 8. Gli altri quattro lo saranno a breve. “I pazienti del reparto di Medicina – ha spiegato Fiorella - sono stati trasferiti alla clinica Santa Barbara e sono state individuate altre due aree, la vecchia Oncologia e la Psichiatria in maniera tale da creare un’itera zona, concentrata al primo piano, dove vi saranno 42 posti letto che aggiunti a quelli di Malattie Infettive e Terapia Intensiva, ci permettono di toccare quota 58. Inoltre l’ospedale si prepara anche ad analizzare i tamponi e non sarà più necessario inviarli a Palermo. In arrivo anche 37 ventilatori”. Al momento a Gela sono due i casi di Coronavirus. Le condizioni di salute dei due pazienti, un camionista ed un appartenente alle forze dell’ordine, non destano preoccupazioni. (Gds)



