Gela, Lorefice (M5S): "Creata una direzione generale al ministero che si occuperà solo di bonifiche"

L'iniziativa dovrebbe far ripartire velocemente gli iter delle bonifiche e dire addio alla lentezza burocratica che ha contraddistinto l'operato dei precedenti governi

Redazione

10 Gennaio 2020 17:30

"Ottimo lavoro quello portato avanti dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa che ha creato una direzione generale sulle bonifiche presso il suo Ministero. La direzione sarà decisiva per imprimere una svolta sui Sin - Siti inquinati di interesse nazionale – e che farà ripartire velocemente gli iter delle bonifiche e dire addio alla lentezza burocratica che ha contraddistinto l'operato dei precedenti governi.Già tanto è stato fatto a Gela, a Milazzo e ad Augusta, così come nella Valle del Sacco, a Brescia e a Porto Torres, ma adesso faremo molto altro ancora per assicurare l'avvio delle bonifiche in tempi certi. Lavoreremo all'unisono insieme al Ministro Costa e alle regioni coinvolte che dovranno procedere alle bonifiche attraverso interlocuzione costante e lavoro di squadra", così il sentore gelese del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice.



