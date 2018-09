Attualita 65

Gela, Lombardo riconfermato alla guida del Sunia. Crescono gli sfratti e le domande per l'assegnazione di un alloggio

L’elezione all’unanimità è avvenuta durante il congresso provinciale svoltosi a Gela. Ha presieduto i lavori il segretario generale della Cgil, Ignazio Giudice

Redazione

04 Settembre 2018 12:43

Si è svolto oggi, presso il saloncino Pio La Torre della Cgil di Gela il congresso provinciale del Sunia, storico sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari. Ha presieduto i lavori Ignazio Giudice - Segretario Generale Provinciale CGIL - che ha ribadito l'attualità del tema e l'impegno ad occuparci di casa per una rinnovata cittadinanza, evidenziando l'impegno del Sunia nel territorio provinciale a servizio dei cittadini. La relazione congressuale è stata affidata a Giuseppe Lombardo da quasi un biennio Segretario Provincie Sunia che ha sottolineato l'emergenza abitativa dentro la crisi economica, la crescita degli sfratti per morosità, le 600 (seicento) sentenze di sfratto per morosità nella nostra provincia ed inoltre le oltre 800 domande per l'assegnazione di un alloggio che giacciono presso i 22 Comuni, ed alcuni Comuni non emanano il bando non prendersi cura del fabbisogno abitativo. Il Sunia, da tempo, propone di inglobare l'attuale fondo per morosità nel fondo di sostegno alla locazione con un adeguato intervento della Regione e dei Comuni. È seguito l'intervento di Franco Cosca - Segretario Generale Fillea Cgil che ha puntato l'attenzione sull'ampliamento del patrimonio in affitto da rendere compatibile con il reddito e l'unica soluzione può essere fornita dall'edilizia pubblica.Il rilancio del Sunia di questa provincia è sancito da un congresso particolarmente partecipato in cui il tema dell'abitare è stato declinato in maniera approfondita e completa. Abbiamo la necessità di rilanciare e riqualificare l'edilizia pubblica e le periferie per garantire una buona qualità della vita e di sostenere un ampliamento dell'edilizia sociale nell'ambito delle aree già urbanizzate e in quelle in via di rigenerazione. Dal primo congresso delle federazioni del Sunia Sicilia parte un forte messaggio nei confronti delle Istituzioni locali e regionali per mettere al centro delle agende politiche questi temi. A conclusione dei lavori, si è registrato il saluto di vari dirigenti della Cgil e l'elezione all'unanimità di Giuseppe Lombardo Segretario del Sunia provinciale.



Si è svolto oggi, presso il saloncino Pio La Torre della Cgil di Gela il congresso provinciale del Sunia, storico sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari. Ha presieduto i lavori Ignazio Giudice - Segretario Generale Provinciale CGIL - che ha ribadito l'attualità del tema e l'impegno ad occuparci di casa per una rinnovata cittadinanza, evidenziando l'impegno del Sunia nel territorio provinciale a servizio dei cittadini. La relazione congressuale è stata affidata a Giuseppe Lombardo da quasi un biennio Segretario Provincie Sunia che ha sottolineato l'emergenza abitativa dentro la crisi economica, la crescita degli sfratti per morosità, le 600 (seicento) sentenze di sfratto per morosità nella nostra provincia ed inoltre le oltre 800 domande per l'assegnazione di un alloggio che giacciono presso i 22 Comuni, ed alcuni Comuni non emanano il bando non prendersi cura del fabbisogno abitativo. Il Sunia, da tempo, propone di inglobare l'attuale fondo per morosità nel fondo di sostegno alla locazione con un adeguato intervento della Regione e dei Comuni. È seguito l'intervento di Franco Cosca - Segretario Generale Fillea Cgil che ha puntato l'attenzione sull'ampliamento del patrimonio in affitto da rendere compatibile con il reddito e l'unica soluzione può essere fornita dall'edilizia pubblica.Il rilancio del Sunia di questa provincia è sancito da un congresso particolarmente partecipato in cui il tema dell'abitare è stato declinato in maniera approfondita e completa. Abbiamo la necessità di rilanciare e riqualificare l'edilizia pubblica e le periferie per garantire una buona qualità della vita e di sostenere un ampliamento dell'edilizia sociale nell'ambito delle aree già urbanizzate e in quelle in via di rigenerazione. Dal primo congresso delle federazioni del Sunia Sicilia parte un forte messaggio nei confronti delle Istituzioni locali e regionali per mettere al centro delle agende politiche questi temi. A conclusione dei lavori, si è registrato il saluto di vari dirigenti della Cgil e l'elezione all'unanimità di Giuseppe Lombardo Segretario del Sunia provinciale.



News Successiva Gela, nasce una sede del Banco Alimentare: assisterà 6 mila persone