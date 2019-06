Attualita 145

Gela, lo stadio presto riaprirà: stanziati 90 mila euro per effettuare i lavori necessari

Il sindaco di Gela ha annunciato che a breve sarà individuata la ditta che eseguirà i lavori e la conclusione è prevista per agosto

Redazione

26 Giugno 2019 18:20

Il sindaco di Gela Lucio Greco e l’amministrazione comunale comunicano che lo stadio Vincenzo Presti verrà riaperto in tempo per l’imminente stagione calcistica.E’ stata registrata la determina n° 686 che impegna 90.000,00 euro per la rimozione della tettoia della tribuna.

A breve sarà individuata la ditta che eseguirà tali lavori, la cui conclusione è prevista per il prossimo mese di agosto.

Sempre entro agosto si prevede la realizzazione della gradinata nord, la manutenzione del fondo del campo, nonché gli altri lavori edili per restituire alla Città di Gela l’uso dello stadio V. Presti

Stante quanto sopra, riteniamo che la Dirigenza del Gela Calcio debba seriamente riconsiderare la scelta di non iscrivere la squadra al Campionato 2019/2020 Serie D e quindi procedere con la sua iscrizione, la cui scadenza è per il 12.07.2019.

Qualora ciò non dovesse verificarsi, chiediamo alla Dirigenza di informare tempestivamente ed in maniera dettagliata l’amministrazione Comunale, dello stato economico in cui attualmente versa la squadra, in modo da consentire a quest’ultima di trovare nuovi interlocutori in grado di procedere con la iscrizione all’imminente campionato.



Il sindaco di Gela Lucio Greco e l’amministrazione comunale comunicano che lo stadio Vincenzo Presti verrà riaperto in tempo per l’imminente stagione calcistica.E’ stata registrata la determina n° 686 che impegna 90.000,00 euro per la rimozione della tettoia della tribuna.

A breve sarà individuata la ditta che eseguirà tali lavori, la cui conclusione è prevista per il prossimo mese di agosto.

Sempre entro agosto si prevede la realizzazione della gradinata nord, la manutenzione del fondo del campo, nonché gli altri lavori edili per restituire alla Città di Gela l’uso dello stadio V. Presti

Stante quanto sopra, riteniamo che la Dirigenza del Gela Calcio debba seriamente riconsiderare la scelta di non iscrivere la squadra al Campionato 2019/2020 Serie D e quindi procedere con la sua iscrizione, la cui scadenza è per il 12.07.2019.

Qualora ciò non dovesse verificarsi, chiediamo alla Dirigenza di informare tempestivamente ed in maniera dettagliata l’amministrazione Comunale, dello stato economico in cui attualmente versa la squadra, in modo da consentire a quest’ultima di trovare nuovi interlocutori in grado di procedere con la iscrizione all’imminente campionato.



News Successiva Bonus bebè da mille euro, al Comune di Gela è possibile presentare la relativa istanza

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews