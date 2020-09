Politica 184

Gela, l'imprenditore Maurizio Melfa nominato consulente del Comune: si occuperà di sport e sviluppo economico

Melfa offrirà il suo contributo a titolo gratuito. Ha detto di essere molto contento della nomina e si impegnerà a fare gioco di squadra

Redazione

26 Settembre 2020 11:38

Si occuperà, a titolo gratuito, di sport e sviluppo economico e il suo apporto sarà meramente tecnico, non politico, con un unico fine: la crescita della città. Maurizio Melfa è il nuovo consulente esterno del Sindaco Lucio Greco, anche se è stato lo stesso Primo Cittadino a specificare ieri, in conferenza stampa, “non è il mio consulente, ma quello dell'intera amministrazione, che in lui, imprenditore illuminato con 32 anni di esperienza, potrà trovare un valido riferimento”.Lasciate alle spalle, dunque, le vicissitudini e gli screzi del passato, si guarda oltre gli steccati politici per il fine comune dell'interesse e del benessere di Gela. “Il dottor Melfa è una risorsa, - ha dichiarato Greco - che ha sempre dimostrato di saper fare bene nei settori in cui ha operato, e quando si è messo a disposizione in maniera del tutto spontanea non potevo perdere questa occasione propizia, potevo solo accoglierla in maniera positiva e propositiva. Per questo, chiedo a tutti di non cercare per forza chissà quale motivo nascosto, è tutto alla luce del sole. Faremo gioco di squadra in un clima sereno, privilegiando un dialogo costruttivo e costante e, nell'interesse supremo della città, invito chiunque voglia aiutarci, civici e politici, a farsi avanti. Noi non abbiamo preclusioni, perchè il nostro è un progetto civico nato per fronteggiare i problemi e rilanciare la città. I risultati iniziano a vedersi, ma tra ricorsi ed emergenza Covid abbiamo subito dei gravi rallentamenti. Il bello deve ancora venire. Dateci un po' di tempo, tra qualche mese ci saranno tante novità importanti”.

Maurizio Melfa si è detto molto contento della nomina e pronto a dare da subito il suo contributo. Tante le sue parole di elogio non solo per il Sindaco Greco ( “nominando me, nonostante il passato da antagonista, stai dimostrando di essere un leader” ), ma anche nei confronti della squadra assessoriale. “Siete giovani e state dimostrando un reale attaccamento alla città, e queste sono le giuste premesse per fare un lavoro importante” ha detto, quindi un appello: “Rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti, tutti uniti per la città. E' il momento di mettere il turbo e io sono qui per dare il mio modesto contributo perchè per arginare l'emergenza sociale serve un cambiamento culturale”.

Presenti alla conferenza stampa anche il vice sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori Cristian Malluzzo e Ivan Liardi che hanno ribadito quanto già detto dal Sindaco Greco, e cioè che questa nomina è stata discussa e condivisa collegialmente, prima di dare a Melfa il benvenuto in squadra augurandogli buon lavoro.



