Gela, licenziati 23 lavoratori di una casa di riposo": protestano i dipendenti de "La Fenice"

Qualora si prospettasse l’ipotesi che qualche altro soggetto debba gestire la struttura, i lavoratori chiedono l'affidamento con un bando pubblico

14 Maggio 2020

I dipendenti della società “ La Fenice s.r.l.” che in data odierna hanno ricevuto la lettera di licenziamento, attendono ancora oggi risposte sulla richiesta di incontro già inviata al Sindaco Lucio Cristoforo Greco e all’Assessore Nadia Gnoffo, e con immenso dispiacere hanno appreso che invece ex dipendenti IPAB sono stati già ricevuto dal primo cittadino.Nella giornata di ieri è giunta presso la struttura di Via Europa un’infermiera proveniente da Niscemi, convocata dall’IPAB per prendere servizio, nonostante nella struttura vi siano ancora i lavoratori de “La Fenice” in regolare turnazione. Da questi fatti si evince che è in aria una possibile riorganizzazione o autogestione da parte dell’Ente, che vede fuori qualsiasi ipotesi, la possibilità di inglobare nel proprio organigramma i lavoratori che già da tempo hanno operato, ed operano nella struttura.

I lavoratori chiedono la vigilanza del Prefetto e delle organizzazioni sindacali per la salvaguardia dei posti di lavoro. E qualora si prospettasse l’ipotesi che qualche altro soggetto debba gestire la struttura, questo affidamento sia fatto per pubblico bando e non quale affidamento diretto. Intanto lunedì si terrà un incontro in prefettura.





