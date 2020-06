35

Gela, la Conchiglia verso la demolizione. Si tenterà invece di mettere in salvo il pontile

E’ quanto emerso dal sopralluogo che il sindaco Greco e l’assessore ai Lavori Pubblici Liardi hanno effettuato questa mattina con Genio Civile

Redazione

25 Giugno 2020 17:51

Saranno messe in sicurezza con lavori di somma urgenza le fatiscenti strutture dell’ex Conchiglia e del pontile, al lungomare di Gela. Una recinzione sarà apposta a tre metri dal perimetro nell’area accessibile, ma le strade in comune di questi due simboli gelesi si separeranno qui. Per il pontile, infatti, sarà il sindaco Lucio Greco a recarsi a Palermo per decidere come operare successivamente, nell’ottica di una riqualificazione radicale che permetta di salvarlo e di restituirlo alla collettività; per l’ex Conchiglia, invece, si affiderà un incarico per il servizio di progettazione della demolizione.E’ quanto emerso dal sopralluogo che il Sindaco Lucio Greco e l’assessore ai Lavori Pubblici Ivan Liardi hanno effettuato questa mattina in maniera congiunta con Genio Civile, Demanio Marittimo e Guardia Costiera per decidere il destino delle due storiche strutture. “Quello odierno è stato un primo momento di confronto, ha aggiunto il primo cittadino - ma eravamo consapevoli del fatto che sarebbe stato complicato recuperare entrambi questi due simboli devastati, nei decenni, dall’incuria e dagli eventi climatici”.

Il dialogo per capire come mediare e trovare la soluzione migliore per la città è stato lungo e molto articolato, e nelle intenzioni del Comune c’era l’idea iniziale di salvare il salvabile, puntando ad un radicale e complessivo intervento di riqualificazione, consapevoli del significato che l’ex Conchiglia e il pontile rivestono per ogni gelese; ma il Genio Civile ha messo nero su bianco l’esigenza di demolire la prima, perché non sussisterebbero le condizioni di sicurezza e recupero. ( Per i dettagli sulla posizione del Genio Civile fare riferimento all’intervista video in allegato realizzata con Duilio Alongi, ingegnere capo del Genio Civile).

“Il problema di queste due strutture è di sicurezza, prima ancora che estetico, e abbiamo deciso di venire qui stamattina a constatare di persona la situazione – ha dichiarato Olimpia Campo, dirigente del Demanio Marittimo dell’UTA Caltanissetta – Enna, che ha concluso affermando che “di sicuro, la cosa che più ci preme è la sicurezza dei bagnanti e dei fruitori del lungomare”.





