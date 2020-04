Salute 110

Gela, l'Eni distribuisce oltre 37mila mascherine. Presto consegnerà anche una sterilizzatrice per l'ospedale

Eni, in accordo con l'Asp di Caltanissetta, ha anche realizzato il piano ingegneristico per la realizzazione di una unità di terapia intensiva al "Vittorio Emanuele"

Redazione

07 Aprile 2020 21:06

San Donato Milanese (MI), 07 aprile 2020 – Eni informa di aver messo in campo azioni di supporto delle strutture sanitarie che in Sicilia, in prossimità delle città che ospitano i propri impianti, a iniziare da Gela, stanno gestendo l’emergenza sanitaria.

In particolare Eni, in accordo con la Azienda Sanitaria Provinciale, ha realizzato il piano ingegneristico per la realizzazione di una unità di terapia intensiva all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, a beneficio anche della complessiva pianificazione della ASP che copre anche la comunità della provincia. È inoltre in corso sempre a Gela l’approvvigionamento di una sterilizzatrice ospedaliera per l’ospedale locale, mentre sono già state consegnate 7500 mascherine FFP2 e 30mila mascherine chirurgiche per tutto il territorio di Gela.



