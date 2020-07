Politica 150

Gela, le Api chiede rimpasto e dimissioni nella giunta Greco. Di Stefano: "Attacco ingiusto"

L'esponente di Unità Siciliana - Le Api, Francesco Salinitro, dopo aver appoggiato l'attuale sindaco, parla di fallimento dell'amministrazione comunale

18 Luglio 2020

“Ritengo quello di Francesco Salinitro un attacco ingiusto e ingeneroso, in un momento in cui la giunta Greco e la maggioranza consiliare tutto hanno fatto tranne che tradire i valori civici che li hanno contrassegnati sin dall'inizio della campagna elettorale”. E' perentorio il commento del vicesindaco Terenziano Di Stefano alle dichiarazioni dell'esponente di Unità siciliana- Le Api che lo scorso anno ha sostenuto la candidatura a sindaco di Lucio Greco e oggi parla di fallimento e invoca rimpasto e dimissioni. “Col suo intervento – continua Di Stefano – Salinitro presta il fianco al centrodestra e a tutti quei personaggi che per più di 20 anni hanno governato Gela e ne hanno avuto in mano le sorti, con i risultati sconfortanti che sono sotto gli occhi di tutti. Salinitro parla, inoltre, dell'esito dell'ultima seduta della Commissione Bilancio all'ARS che avrebbe bocciato i progetti che la giunta sta portando avanti nell'interesse della città, ma forse dimentica che, da ex assessore (e con deleghe importanti) della giunta Messinese, tali progetti sono estremamente datati e mai nessuna giunta e nessun uomo politico del passato sono riusciti a renderli definitivi e cantierabili, noi almeno ci stiamo provando. In riferimento, poi, all'invito di smarcarci dai partiti per ritornare al progetto civico originario, Salinitro forse dimentica che i fondatori di quel progetto eravamo, insieme a lui, io e l'attuale assessore Giuseppe Licata e nessuno di noi ha mai rinnegato la sua anima civica. Quel progetto – prosegue - è stato semplicemente sposato da forze politiche quali PD e Forza Italia, ma il cuore pulsante rimane civico tanto che nessuno di noi ha tessere di partito”.



Di Stefano rimarca come l'appoggio di tali partiti, lungi dall'essere un fattore negativo, abbia invece salvato Gela dall'avere oggi un sindaco espressione di Salvini, diretto e comandato da personaggi che si sono distinti politicamente solo per inefficienza ed inefficacia. “Noi rappresentiamo il vero rinnovamento generazionale e politico, e abbiamo evitato alla città un'egemonia leghista a trazione Pagano Federico – Mauro - Bennnici. Per questo, invece di attacchi, – conclude il vicesindaco – in questo momento più che mai abbiamo bisogno del sostegno delle forze civiche”.

