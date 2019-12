Attualita 227

Gela. Lavori di riqualificazione per tre siti: arrivano i finanziamenti. Presto verranno pubblicati i bandi

Si tratta dell'ex chiesetta di San Biagio, dell'immobile a piano terra di via Giardinelli e dell'area esterna a Palazzo Ducale

Redazione

09 Dicembre 2019 15:18

La riqualificazione di tre siti, presto sarà una realtà. Si tratta dei

lavori di restyling relativi all’ex chiesetta di San Biagio, all’immobile

a piano terra di via Giardinelli per la realizzazione dell’operazione

“Youth Center” e del progetto per la rifunzionalizzazione dell’area

esterna a Palazzo Ducale, da tempo abbandonata all’incuria ed oggetto,

nei mesi scorsi, anche di un maxi incendio.

I decreti di finanziamento per la riqualificazione dei tre siti ci sono

già ed il Comune è già pronto ad esperire le gare per l’affidamento dei

lavori che andranno a migliorare spazi e strutture che presto torneranno

ad essere fruibili alla collettività.

I lavori di recupero funzionale e riuso del piano terra dell’immobile di

via Giardinelli (importo 470 mila euro) consentirà di avere spazi

aggregativi e polifunzionali per facilitare a realizzazione di attività

collettive e di quartiere legate all’aggregazione giovanile.

I lavori nell’ex Chiesetta San Biagio (importo 600 mila euro)

restituiranno ala città un Polo della cultura: sono mirati, infatti, a

realizzare spazi polivalenti per attività collettive culturali e di

aggregazione sociale.

Ad attività culturali sarà destinata anche il’area esterna a Palazzo

Ducale dove sarà realizzato uno spazio per gli spettacoli e gli eventi

culturali. I lavori di rifunzionalizzazione dell’area hanno un importo

di 600 mila euro.





