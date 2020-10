Attualita 79

Gela. Lavori di riqualificazione in viale Mediterraneo, Liardi: "Le panchine non sono state distrutte"

L'assessore ai Lavori Pubblici, Ivan Liardi, facendo seguito ad alcune notizie circolate in città, chiarisce che le panchine sono salve

19 Ottobre 2020 11:46

Le panchine di viale Mediterraneo non sono state distrutte né lo saranno. L'assessore ai Lavori Pubblici, Ivan Liardi, ci tiene a fare questa importante precisazione alla luce di alcune notizie che, tramite stampa e social, hanno fatto il giro di Gela in poche ore.“Non è assolutamente vero che le panchine saranno demolite, - fa sapere Liardi - la verità è che sono state smontate e verranno rimontate presso un altro punto della città che stiamo procedendo ad individuare. L'architetto Saverio Scicolone, che quelle panchine le ha ideate, può stare assolutamente tranquillo perchè prima ancora che scrivesse che “potevano essere smontate, per come sono state progettate” noi lo avevamo già pensato e fatto. Lo ringraziamo comunque per l'attenzione che mantiene sempre alta per quel che riguarda le manutenzione e i lavori in città e lo invitiamo a continuare a prestare la medesima attenzione anche in futuro. Un unico consiglio: prima di denunciare, faccia una telefonata e parli con noi. Siamo, e vogliamo continuare ad essere, l'amministrazione del fare, non quella del distruggere”.



