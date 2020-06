Politica 118

Gela, l'assessore Robilatte si è dimessa. Di Cristina (Pd): "A noi le poltrone non interessano"

Lo ha annunciato il segretario cittadino del Pd, Peppe Di Cristina che da sabato sarà il nuovo segretario provinciale dei Dem

Redazione

25 Giugno 2020 22:25

Si conclude con le dimissioni dell'assessore all'Ambiente, Grazia Robilatte, la crisi che si è aperta in seno alla giunta Greco circa un mese fa. Ad annunciarlo è stato il segretario cittadino Peppe Di Cristina con un post su Facebook. "Non siamo tutti uguali.In politica quello che si dice si fa", scrive il segretario dei Dem. "Questa crisi ha delle caratteristiche precise, le ribadiremo nelle prossime ore, A noi delle poltrone non interessa, il tema è #Gela.

Abbiamo fatto una serie di proposte per provare a correggere quello che non ci convince, non abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo e per questo non parteciperemo alla riunione di maggioranza di martedì,

maggioranza di cui non facciamo più parte.

Ringrazio a nome di tutto il Partito Democratico Grazia Robilatte che è andata al Comune per rassegnare le sue dimissioni, per la serietà,la sensibilità, l'onestà e il senso di appartenenza alle istituzioni dimostrati in questi 13 mesi, che sono sempre stati rivolti all'interesse esclusivo della Città. Oggi finisce l'esperienza politica più difficile e bella della mia vita, la Segreteria del Partito a Gela. Una sfida difficile che non so se abbiamo vinto, ma so per certo che abbiamo sempre fatto quello che abbiamo detto e che lo abbiamo fatto sempre nell'interesse esclusivo dei gelesi.

