Salute 151

Gela, l'Asp sospende tutte le operazioni ambulatoriali veterinarie. Per le urgenze è possibile prenotare

Il servizio riprenderà non appena cesserà l'emergenza legata al Coronavirus. E' possibile effettuare solo le operazioni di variazione anagrafe

Redazione

17 Marzo 2020 12:16

L’Asp di Caltanissetta ha comunicato che in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospese temporaneamente tutte le operazioni ambulatoriali veterinarie di identificazione e/o sterilizzazione degli animali d’affezione. Gli utenti che abbiano necessità di iscrivere i propri cani all’anagrafe degli animali d’affezione possono inviare la documentazione relativa a tale operazione in formato PDF all’indirizzo mail d.randagismo@asp.cl.it per prenotare il servizio che sarà assicurato alla cessazione delle misure straordinarie, senza alcun pregiudizio per eventuali obblighi in termini di legge.Inoltre è possibile effettuare le sole operazioni di variazione in anagrafe degli animali d’affezione (Cessione, Smarrimento, Morte, ecc.) inviando la documentazione necessaria (modulo di dichiarazione, documento di riconoscimento, codice fiscale, documento/tesserino del cane, certificazione veterinaria di morte, denunce di smarrimento, ecc.) preferibilmente in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica: d.randagismo@asp.cl.it

Informazioni, chiarimenti e modulistica relativi all’anagrafe degli animali d’affezione potranno essere richiesti allo stesso indirizzo di posta elettronica e gli attestati di avvenuta registrazione delle operazioni saranno inviati via e-mail all’indirizzo del richiedente.



L’Asp di Caltanissetta ha comunicato che in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospese temporaneamente tutte le operazioni ambulatoriali veterinarie di identificazione e/o sterilizzazione degli animali d’affezione. Gli utenti che abbiano necessità di iscrivere i propri cani all’anagrafe degli animali d’affezione possono inviare la documentazione relativa a tale operazione in formato PDF all’indirizzo mail d.randagismo@asp.cl.it per prenotare il servizio che sarà assicurato alla cessazione delle misure straordinarie, senza alcun pregiudizio per eventuali obblighi in termini di legge.Inoltre è possibile effettuare le sole operazioni di variazione in anagrafe degli animali d’affezione (Cessione, Smarrimento, Morte, ecc.) inviando la documentazione necessaria (modulo di dichiarazione, documento di riconoscimento, codice fiscale, documento/tesserino del cane, certificazione veterinaria di morte, denunce di smarrimento, ecc.) preferibilmente in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica: d.randagismo@asp.cl.it

Informazioni, chiarimenti e modulistica relativi all’anagrafe degli animali d’affezione potranno essere richiesti allo stesso indirizzo di posta elettronica e gli attestati di avvenuta registrazione delle operazioni saranno inviati via e-mail all’indirizzo del richiedente.



News Successiva Gela, appello del sindaco: "Non andate al Pronto Soccorso in caso di sospetta infezione"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare