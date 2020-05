Salute 235

Gela, l'Asp accoglie le istanze del Comune: tamponi per chi ha completato la quarantena

Tre giorni per effettuare i tamponi per tutti i coloro che hanno completato la quarantena e non sono stati ancora chiamati, benchè registrati sul sito della Regione Siciliana

Redazione

06 Maggio 2020 15:39

Il sindaco di Gela, Lucio Greco, che aveva sollecitato il manager dell'Asp, scrivendo anche al Prefetto, ha commentato cosi la notizia. "Non posso non esprimere soddisfazione - ha detto il sindaco Lucio Greco - per la decisione presa dall’Asp di Caltanissetta di effettuare, presso i locali dell’ex mattatoio, i tamponi a tutti coloro che hanno già completato il periodo di quarantena, e risultano registrati sul portale della regione Sicilia".

Ecco il calendario :

✅ Giovedì 7 maggio dalle ore 9 alle ore 12 dovranno presentarsi coloro i quali il cognome inizia dalla A fino alla H.

✅ Venerdì 8 maggio dalle ore 9 alle ore 12 dovranno presentarsi coloro i quali il cognome inizia dalla I fino alla R.

✅ Sabato 9 maggio dalle ore 9 alle ore 12 dovranno presentarsi coloro i quali il cognome inizia dalla S alla Z.

"Non ci sono più scuse. Gela merita di essere trattata con la dovuta e meritata attenzione".

