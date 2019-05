Attualita 895

Gela, l'appello di una ragazza che ha smarrito il suo cane: "Aiutatemi a trovare Kira"

Kira si è smarrita sabato pomeriggio a Gela, in via Venezia. Ha un collare rosa, è una femmina meticcia bianca,taglia media

Redazione

19 Maggio 2019 14:06

"Aiutatemi a trovare Kira”, E’ l’appello lanciato da Giulia, una ragazza di 15 anni che da quando ha smarrito il suo adorato cane, piange e si dispera. Il cane si è smarrito a Gela, sabato pomeriggio intorno alle 17, in via Venezia, nei pressi del Fortè.

E’ una femmina meticcia bianca, col collare rosa, taglia medio/ grande. Kira ha un carattere mansueto.

Per qualsiasi informazione potete telefonare al 3497347703.

