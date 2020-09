Politica 322

Gela, l'amministrazione comunale avvia un confronto con i comitati di quartiere: incontro a Palazzo di Città

E' stato stabilito di trovare una sede fissa per i comitati di quartiere e tra le ipotesi al vaglio, relative ai vari immobili di proprietà comunale, c'è Bosco Littorio

Redazione

04 Settembre 2020 16:07

“Stiamo procedendo non solo ad una riorganizzazione complessiva dei servizi, ma anche ad un potenziamento delle comunicazioni con la città e rientra proprio in questo programma la decisione, già annunciata prima di ferragosto, di incontrare con cadenza quindicinale i rappresentanti dei comitati di quartiere”. Così il sindaco Lucio Greco, che ieri sera, nell'aula consiliare del Comune, si è confrontato con i presidenti delle circoscrizioni alla presenza degli assessori Giuseppe Licata e Ivan Liardi e del presidente del consiglio comunale Totò Sammito.E' stato stabilito di trovare una sede fissa per i comitati di quartiere e tra le ipotesi al vaglio, relative ai vari immobili di proprietà comunale, c'è Bosco Littorio. Attraverso la cittadinanza attiva e il bilancio partecipato si cercherà di dare risposte celeri alle esigenze, legittime, della collettività. “Quello di ieri – continua il primo cittadino - è stato un primo approccio nel corso del quale sono stati evidenziati problemi già noti. Pulizia, rifiuti, acqua e manutenzioni sono le priorità e le emergenze sulle quali ancora una volta è stata richiamata l'attenzione ma sulle quali siamo già a lavoro, ininterrottamente. Derattizzazione e deblattizzazione stanno proseguendo, e insieme a Tekra abbiamo stabilito un nuovo calendario per lo spazzamento e la pulizia delle strade che partirà nelle prossime ore. Abbiamo temporaneamente risolto il problema del conferimento dell'umido e intensificato i controlli in materia di abbandono dei rifiuti, con i trasgressori individuati e multati. Molto più complessa la questione acqua, ma per quanto di nostra competenzia stiamo facendo il possibile e speriamo, entro la fine del mandato, di aver risolto tutte le criticità. Altro tema affrontato ieri sera è stato quello delle buche sul manto stradale e si è deciso di realizzare un ufficio manutenzioni di pronto intervento per l'ordinaria amministrazione, per monitorare la situazione delle arterie cittadine e adoperarci tempestivamente in caso di problemi sia di asfalto che di illuminazione. E' un inizio, - conclude Greco – ma siamo qui per alleviare ed eliminare i disagi e non ci tireremo indietro”.



Ars, il Tar conferma l'elezione della gelese Ketty Damante. E' subentrata al viceministro Cancelleri

