Gela, la solidarietà dei club services: donate al reparto di pediatria 100 visiere. 10 quintali di alimenti per i più bisognosi

La donazione è stata effettuata dal Leo Club e dal Lions Club Golfo di Gela. Intanto 10 quintali di alimenti lunedì verranno donati alla Piccola Casa della Misericordia

Redazione

17 Aprile 2020 17:20

Donazione solidale da parte del Leo Club del Golfo di Gela e del Lions Club del Golfo di Gela, presieduti rispettivamente da Federica Casisi e da Filippo Pernicano. Ben 100 visiere protettive sono state donate questa mattina all'ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, tramite il reparto di pediatria diretto dal dott. Rosario Caci, socio del club Lions del Golfo.

Si ringrazia il Centro Ortopedico Aliotta per aver fornito in tempi celeri le visiere.

“Una donazione - ha dichiarato il dott. Caci - frutto della sensibilità e dell'impegno dei nostri Leo ai quali va, per l'ennesima volta, un sincero ringraziamento e il sentimento di orgoglio per l'entusiasmo e la capacità di servire".

Lunedì prossimo verranno donati 10 quintali di generi alimentari presso il banco alimentare della Piccola Casa della Misericordia e delle parrocchie di San Domenico Savio e S. Antonio.

Si ringrazia il supermercato dei fratelli Faraci per aver contributo alla donazione con una fornitura di generi alimentari.

Agli stessi enti verranno inoltre donati dispositivi di protezione individuale: gel igienizzante e mascherine.

Negli scorsi giorni i Leo hanno realizzato 400 mascherine che sono state donate presso la Posta Centrale e diversi supermercati della città, per permette a chi ne è sprovvisto di fare accesso in tutta serenità.

Si ringrazia il Lions del Golfo di Gela per aver sposato l'iniziativa e aver contribuito alla grande donazione.

