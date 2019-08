Attualita 256

Gela, la refezione scolastica sarà avviata ad ottobre: salvi 65 posti di lavoro

Questo quanto emerso nel corso di un incontro promosso dalla Filcams Cgil con l'amministrazione comunale

Redazione

13 Agosto 2019 16:57

L’amministrazione comunale di Gela, presieduta dal sindaco Lucio Greco, ha garantito che la refezione scolastica verrà avviata regolarmente per il prossimo mese di ottobre. Questo quanto emerso da un incontro svoltosi con la Filcams Cgil. Il servizio coinvolge circa 65 lavoratrici e consente a più di 1000 bambini della città di Gela di assicurare il pasto caldo ogni giorno.“La Filcams Cgil, congiuntamente alla Cgil di Gela – spiega in una nota il segretario generale della Filcams Cgil Caltanissetta – Nuccio Corallo - ha promosso, accendendo i fari e non spegnendoli, una manifestazione pubblica per sollecitare la politica a garantire una qualità della vita dignitosa a partire dai bambini. Oggi finalmente, abbiamo registrato un sostanziale passo avanti e possiamo affermare che le procedure di gara si concluderanno entro la prima settimana di ottobre e il servizio non subirà interruzioni a beneficio dei bambini e delle lavoratrici”.





