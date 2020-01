Attualita 174

Gela, la refezione scolastica non è ancora partita. La Cgil: "Basta con i proclami"

La Filcams chiede all'amministrazione comunale l'avvio della mensa. Ad oggi non c'è ancora una data certa

Redazione

11 Gennaio 2020 12:09

La Filcams CGIL Caltanissetta, interviene in merito al servizio di refezione scolastica presso il comune di Gela, considerato che ad oggi non si ha ancora certezza sulla data per l'avvio della refezione, (si parla ancora agli ultimi adempimenti tecnici), anche se nelle settimane scorse avevamo ricevuto tutte le rassicurazioni del caso. Il servizio sarebbe dovuto partire l’8 gennaio, poi il 13, adesso non vi è data certa..."Si naviga a vista nel buio profondo, a discapito del lavoro e del servizio stesso", afferma Nuccio Corallo, segretario generale della Filcams Cgil Caltanissetta.

"Chiediamo fortemente che la politica oltre a fare gli atti, controlli che poi vengano eseguiti in tempi celeri, onde evitare di fare un lavoro monco; ogni giorno senza servizio corrisponde ad un giorno di lavoro perso che non verrà recuperato. In vista del futuro imminente riteniamo che si debba garantire più programmazione e celerità sia da parte della politica che dalla burocrazia comunale. In altri Comuni il servizio è partito, già da tempo, mi riferisco, solo per fare alcuni esempi, a Niscemi o a San Cataldo, nonostante, in questo ultimo Comune ci siano i commissari che garantiscono l'ordinario ma anche servizi non obbligatori. Chiediamo e speriamo che la prossima settimana possa essere quella buona, anche per evitare altri disagi ed eventuali proteste delle lavoratrici. Dobbiamo smetterla con i proclami fini a se stessi, la città ha bisogno di risposte fattive e concrete in termini anche di tempi che debbono essere definiti e non infiniti, senza scarica barile, la misura è colma"



