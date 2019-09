Cronaca 274

Gela, la polizia sospende la licenza a un "compro oro" per tenuta irregolare della documentazione

I controlli di polizia amministrativa sono finalizzati a contrastare i furti di oggetti in oro e la loro ricettazione

Redazione

24 Settembre 2019 11:29

Gli agenti della polizia amministrativa del Commissariato di P.S., nel corso dei controlli eseguiti presso esercizi pubblici, gioiellerie e compro oro della citta Gela, hanno sospeso la licenza a un “compro oro” per non aver ottemperato alle prescrizioni dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di corretta tenuta delle schede di registrazione della compravendita di preziosi usati. Nell’effettuare il controllo, infatti, i poliziotti hanno riscontrato che alcune schede esibite dal titolare dell’esercizio, erano prive del necessario numero progressivo, della data e firma, della grammatura, del prezzo di acquisto e delle foto dei preziosi. Tali irregolarità non consentono di risalire all’originario proprietario dei monili e di ricostruire i vari passaggi di proprietà degli stessi. I controlli, che proseguiranno nei prossimi giorni in ambito provinciale, sono finalizzati a contrastare i furti di oggetti in oro e la loro ricettazione.

