Eventi 125

Gela, la Gymnastics Club pronta a spegnere le sue prime venti candeline: tanti i progetti in cantiere

L'associazione sportiva fondata da Valter Miccichè si prepara all'importante traguardo, con l'arrivo a Gela del noto tecnico Mario D'Agostino

Redazione

17 Ottobre 2019 12:43

la Gymnastics Club di Valter Miccichè si prepara per affacciarsi al 20esimo anno della fondazione che nel corso degli anni tanto lustro ha dato alla città di Gela.Eventi importanti sono già iniziati come la preparazione di 2 squadre che faranno il Campionato di serie D di ginnastica artistica, della Federazione Ginnastica d'Italia, un Campionato di Specialità nella sezione di Ginnastica Ritmica e i CAMPIONATI MONDIALI negli U.S.A. nel mese di aprile 2020 con le 4 atlete della sezione del Cheerleading che fanno parte della squadra del TEAM ITALIA.

Nel frattempo stanno preparando le squadre del Trofeo Giovani e del Promogym che nel mese di luglio sono arrivate 1^ ai Campionati Nazionali a Rimini e visto gli ottimi risultati del progetto regionale denominato MINI GOLD stanno ampliando il numero delle piccole atlete conosciute come le "Bimbe dalle Calze Rosse".

Ma ovviamente sanno bene che nulla si ottiene per caso ed ecco che tutto questo deve passare dalla formazione e dai continui aggiornamenti, dei Tecnici e degli Atleti, ed ecco che entra in gioco il grande Tecnico Mario D'agostino che direttamente da Napoli sarà a Gela per 3 giorni per un corso di alta specializzazione.



