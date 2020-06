Attualita 225

Gela, la "Fenice" ha ritirato i licenziamenti: i lavoratori andranno in cassa integrazione

​​​​​​​Soddisfatti, al momento, i rappresentanti della Cisl Fp: "Adesso al lavoro perché vengano mantenuti gli impegni"

Redazione

05 Giugno 2020 12:48

Revocati i licenziamenti degli operatori della società “La Fenice Srl” e gettate le basi per garantire, anche in questa complessa fase, i posti di lavoro.Tutto è stato deciso durante un incontro svoltosi alla presenza dell’amministratore della società “La Fenie” Renato Mauro, i sindacati Cisl Fp e Ugl, in assenza però del commissario straordinario dell’Ipab “Aldisio” Giuseppe Lucisano. L’accordo stipulato prevede, nel dettaglio, uno “stop” alle procedure di licenziamento e l’attivazione della cassa integrazione per i 23 dipendenti che nei giorni scorsi avevano già ricevuto la comunicazione della fine del rapporto di lavoro.

“Adesso – commentano il Rsa Nicola Di Benedetto e il segretario territoriale Cisl Fp Gianluca Vancheri – nostro compito sarà quello di verificare il pieno rispetto di questi impegni e la tutela di lavoratori anche nell’ottica della prosecuzione di un servizio indispensabile per fasce di popolazione particolarmente sensibili”.





Revocati i licenziamenti degli operatori della società “La Fenice Srl” e gettate le basi per garantire, anche in questa complessa fase, i posti di lavoro.Tutto è stato deciso durante un incontro svoltosi alla presenza dell’amministratore della società “La Fenie” Renato Mauro, i sindacati Cisl Fp e Ugl, in assenza però del commissario straordinario dell’Ipab “Aldisio” Giuseppe Lucisano. L’accordo stipulato prevede, nel dettaglio, uno “stop” alle procedure di licenziamento e l’attivazione della cassa integrazione per i 23 dipendenti che nei giorni scorsi avevano già ricevuto la comunicazione della fine del rapporto di lavoro.

“Adesso – commentano il Rsa Nicola Di Benedetto e il segretario territoriale Cisl Fp Gianluca Vancheri – nostro compito sarà quello di verificare il pieno rispetto di questi impegni e la tutela di lavoratori anche nell’ottica della prosecuzione di un servizio indispensabile per fasce di popolazione particolarmente sensibili”.





News Successiva Gela, riprende il servizio di raccolta indumenti usati e accessori: quattro i punti dove poterli depositare

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare