Gela, record di contagi: su 100 test rapidi emergono 10 nuovi casi. Le persone positive sono 139

Gli screening sui gelesi, disposti dall'Asp, proseguiranno la settimana prossima. Al momento risultano a Gela 139 positivi

Redazione

24 Ottobre 2020 16:23

Test rapidi questa mattina a Gela per coloro i quali si trovavano in quarantena domiciliare o volevano sottoporsi a screening. Su 100 tamponi effettuati 10 persone sono risultate positive al Covid-19 ed ora verranno sottoposte a tampone molecolare. Tra i nuovi positivi ci sono un operatore sanitario dell’ospedale Vittorio Emanuele, un intero nucleo familiare ed un giocatore di Casteltermini che milita in Eccellenza. Lo screening sulla popolazione di Gela è stato avviato dopo un incremento costante di casi. Nella tabella dell’Asp di Caltanissetta ieri sera a Gela risultavano positive 139 persone di sei ricoverate (tre in terapia intensiva). Gli screening sui gelesi, disposti dalla direzione strategica guidata da Alessandro Caltagirone, proseguiranno la settimana prossima e sono coordinati da Alfonso Cirrone Cipolla, responsabile Covid per il sud della provincia nissena.



