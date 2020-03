Attualita 120

Gela, la Confesercenti dona 96 mascherine al Commissariato. Il Questore: "Grazie per il generoso gesto"

Le mascherine, nei prossimi giorni, saranno distribuiti e utilizzati dai poliziotti gelesi impegnati nei servizi di vigilanza per la prevenzione e il contenimento del Covid-19

Redazione

31 Marzo 2020 16:00

Con una nota di accompagnamento, a firma del direttore, avv. Fabrizio Marotta e del Presidente, Rocco Pardo, stamattina la Confesercenti di Caltanissetta e Gela ha donato al Commissariato di Gela 96 mascherine in cotone 100% lavabili, all’interno delle quali possono essere inseriti anche filtri di protezione. “Confesercenti Caltanissetta e Gela, in occasione della grande pandemia che ha colpito le nostre comunità, ha deciso di farVi omaggio dei presidi sanitari indispensabili per la tutela e la salvaguardia degli operatori impegnati nel fronteggiare tale calamità, ciò quale segno di ringraziamento, per l’impegno e l’assoluta abnegazione con cui Vi dedicate quotidianamente al servizio della cittadinanza”. Il questore Giovanni Signer ha ringraziato l’associazione dei commercianti per il generoso gesto di solidarietà e attenzione verso i lavoratori della Polizia di Stato. Nei prossimi giorni i predetti presidi saranno distribuiti e utilizzati dai poliziotti gelesi impegnati nei servizi di vigilanza per la prevenzione e il contenimento del Covid-19.

