Gela, la Confcommercio invita i supermercati a rimanere chiusi per due domeniche: il personale ha bisogno di riposo

La chiusura è prevista per il 15 e il 22 marzo in considerazione del fatto che il personale è stato sottoposto a turni intensi

Redazione

13 Marzo 2020 16:06

La Confcommercio di Gela invita tutti i supermercati, di predisporre per le prossime due domeniche ed esattamente il 15 marzo ed il 22, la chiusura. In considerazione del fatto che tutto il personale in questi giorni è stato sottoposto ad un intenso lavoro ed al fine di garantire anche a loro di godere del relativo riposo.

Abbiamo già avuto le prime adesioni, speriamo che tutti si adeguino, nello spirito di collaborazione tra colleghi.

Sicuri di una comprensione da parte di tutti i clienti, ne approfittiamo per ricordare a che l'unica soluzione ad oggi è RESTARE a CASA.

