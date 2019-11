Eventi 63

Gela, la biblioteca del liceo "Eschilo" si arricchisce di altri 120 volumi: sono stati donati dalla famiglia Rizzo-Palazzolo

Paolo Rizzo e Giovanna Palazzolo hanno pensato di donare parte della loro ricca libreria alla biblioteca del liceo "Eschilo", riservando un'altro blocco di 50 libri alla biblioteca della scuola media "San Francesco"

30 Novembre 2019

La biblioteca del liceo classico "Eschilo", di Gela, distrutta da un incendio nel 1977 e riaperta dopo 10 anni, si arricchisce oggi di altri 120 prestigiosi volumi donati da una famiglia, Rizzo-Palazzolo, i cui componenti (genitori e due figlie) sono stati tutti allievi della stessa scuola. Per ospitare questi preziosi libri, tra cui spiccano molti classici latini e greci, i 4 volumi dell'antologia palatina e il grande dizionario enciclopedico Fedele-Battaglia, è stata allestita una apposita sezione. La cerimonia di donazione, denominata "Non omnis moriar", è stata organizzata dall'associazione ex allievi del liceo classico "Eschilo", che ha allestito per oggi alle 17, nell'auditorium della scuola, uno spettacolo teatrale i cui protagonisti sono gli studenti dello stesso liceo.

La famiglia che ha donato i libri è molto nota a Gela. Il papà è il dott. Paolo Rizzo, medico, per molti anni in servizio nell'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale "Vittorio Emanuele". La mamma è la professoressa Giovanna Palazzolo, insegnante di italiano, latino e greco, ma conosciuta soprattutto per essere stata la preside in molte scuole medie di Gela e oggi in pensione. Le figlie, Francesca e Anna Chiara, vivono e lavorano a Firenze.

Pensando che prima o poi si trasferiranno definitivamente proprio a Firenze, per avvicinarsi ai figli e alla amatissima nipotina, Anita, Paolo Rizzo e Giovanna Palazzolo hanno pensato di donare parte della loro ricca libreria alla biblioteca del liceo "Eschilo", riservando un'altro blocco di 50 libri alla biblioteca della scuola media "San Francesco".

