Gela, istituita una sede Conflavoro Pmi: aprirà a gennaio. Eugenio Catania sarà il referente.

La nuova sede di Conflavoro si propone di essere punto di riferimento territoriale per tutti gli associati fornendo assistenza e affiancamento nella vita imprenditoriale

12 Dicembre 2019 19:49

Note le peculiarità dei territori a nord ed a sud della provincia di Caltanissetta, l'associazione datoriale Conflavoro - PMI decide di strutturare in maniera diversa la sua presenza in provincia di Caltanissetta, aprendo una nuova sede territoriale su Gela che sarà rifermento della parte Sud della provincia (ex provincia attuale libero consorzio).

L'istituzione del nuovo polo territoriale di Gela-Caltanissetta Sud consentirà di servire meglio le esigenze del territorio, sia nella parte nord che nella parte sud della provincia.

Giuseppe Pullara che di Conflavoro PMI in Sicilia è il Presidente Regionale nonché Vice Presidente nazionale ha individuato nella figura di Eugenio Catania, il riferimento per Gela e la parte sud della provincia di Caltanissetta.

<< Conflavoro PMI è un'organizzazione datoriale, quindi nasciamo per tutelare le imprese perché tutelando le imprese si tutela la vita e la sopravvivenza delle famiglie - dice il Vice Presidente Pullara - avendo conosciuto l'Avvocato Catania in un convegno presso la Camera di Commercio di Catania e rendendomi conto la condivisione di valori legati alla libertà economica e d'impresa, è stato naturale affidargli la responsabilità territoriale nella parte sud della provincia di Caltanissetta >>.

La nuova sede di Conflavoro - PMI di Gela sarà inaugurata giorno 25.01.2020 e si propone di essere punto di riferimento territoriale per tutti gli associati fornendo assistenza e affiancamento nella vita imprenditoriale, offrendo oltre ai servizi ordinari come accesso al credito, tutela legale, consulenza finanziaria, assistenza e formazione in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, una vera ed effettiva rappresentanza sindacale a favore dell’intera impresa, prestando un’attenzione particolare alla gestione effettiva dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

<<Conflavoro - PMI è un’occasione per il territorio - aggiunge il neo delegato territoriale Eugenio Catania - perché affida agli imprenditori locali uno strumento funzionale all'attività imprenditoriale. Infatti, Conflavoro PMI ha gli strumenti per risparmiare sull'acquisto di beni e servizi e soprattutto gli strumenti giuridici per risparmiare sul costo del lavoro, senza per questo diminuire retribuzione e diritti dei lavoratori.

Al fine di sviluppare la struttura di Conflavoro PMI-Gela&Caltanissetta Sud - afferma Catania - sarò coadiuvato dal mio storico gruppo di collaboratori, consulenti e professionisti, ma ovviamente vista la mole di lavoro che mi aspetta, mi occuperò di individuare altre figure nei paesi dell'hinterland di Gela.>>

Quindi al 25.01.2020 per l'inaugurazione della nuova sede territoriale di Conflavoro PMI - Gela&Caltanissetta Sud

