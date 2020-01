Attualita 47

Gela, Invitalia e Brunetti investono 5,8 milioni di euro: realizzeranno imballaggi per alimenti

Prevista l'assunzione di 21 nuovi addetti, tra operai e figure amministrative, Il progetto rientra nell'ambito del programma di rilancio dell'area di crisi industriale

Redazione

29 Gennaio 2020 16:40

La Brunetti Packaging, società siciliana attiva nel settore degli imballaggi, punta sul rafforzamento del proprio business con un investimento di 5,8 milioni di euro, di cui 4,3 (2,9 come finanziamento agevolato e il resto a fondo perduto) concessi da Invitalia attraverso la Legge 181. L’iniziativa è stata finanziata nell’ambito del programma di rilancio dell’area di crisi industriale di Gela.Il piano prevede la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di packaging in Pet destinato al settore dell’ortofrutta e dei piatti pronti. Grazie all’acquisto di tecnologia, sarà utilizzata la tecnica della termoformatura per realizzare imballaggi con caratteristiche innovative e maggiormente efficaci nel preservare la qualità e la sicurezza degli alimenti. La materia prima sarà costituita da plastiche riciclate provenienti dal territorio, innescando quindi un ciclo virtuoso di riutilizzo dei materiali. Positivo anche l’impatto in termini di occupazione: è prevista l’assunzione di 21 nuovi addetti, tra operai e figure amministrative.





