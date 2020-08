Cronaca 852

Gela, intimidazione al cabarettista Giovanni Cacioppo: incendiato il suo fuoristrada

Il fuoristrada, in uso al noto personaggio televisivo gelese e a sua moglie, Rossella Di Mauro, era parcheggiato in via Benedetto Croce

Redazione

07 Agosto 2020 15:53

Intimidazione a Gela, contro il cabarettista Giovanni Cacioppo e il cognato Giovanni Di Mauro.La scorsa notte un uomo, con volto coperto da cappuccio, ha cosparso di liquido infiammabile il Jeep Renegade di Cacioppo e il pick-up Nissan Navara di Di Mauro, prima di darlo alle fiamme.

Il rogo si è registrato alle 3,10. La Jeep è andata completamente distrutta mentre il "Navara" è solo parzialmente danneggiato. Il fuoristrada, in uso al noto personaggio televisivo gelese e a sua moglie, Rossella Di Mauro, era parcheggiato in via Benedetto Croce.

Il comico gelese, che vive a Bologna, era rientrato anche per un impegno lavorativo in città. Il prossimo 21 agosto terrà lo spettacolo "Ho scagliato la prima pietra" alle mura Timoleontee, evento inserito nel calendario dell’estate gelese. Secondo le prime indiscrezioni gli inquirenti avrebbero rinvenuto una bottiglia di plastica utilizzata dall’incendiario.





Intimidazione a Gela, contro il cabarettista Giovanni Cacioppo e il cognato Giovanni Di Mauro.La scorsa notte un uomo, con volto coperto da cappuccio, ha cosparso di liquido infiammabile il Jeep Renegade di Cacioppo e il pick-up Nissan Navara di Di Mauro, prima di darlo alle fiamme.

Il rogo si è registrato alle 3,10. La Jeep è andata completamente distrutta mentre il "Navara" è solo parzialmente danneggiato. Il fuoristrada, in uso al noto personaggio televisivo gelese e a sua moglie, Rossella Di Mauro, era parcheggiato in via Benedetto Croce.

Il comico gelese, che vive a Bologna, era rientrato anche per un impegno lavorativo in città. Il prossimo 21 agosto terrà lo spettacolo "Ho scagliato la prima pietra" alle mura Timoleontee, evento inserito nel calendario dell’estate gelese. Secondo le prime indiscrezioni gli inquirenti avrebbero rinvenuto una bottiglia di plastica utilizzata dall’incendiario.





Gela, arrestato un 38enne per furto aggravato: dovrà scontare due anni e quattro mesi

News Successiva Gela, bimbo azzannato da due Rottweiler finisce in ospedale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare