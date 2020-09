Attualita 38

Gela, interventi di riqualificazione in via Niscemi: pronto un progetto da 1 milione di euro

Verranno rifatti il manto stradale, gli arredi urbani i marciapiedi e l'illuminazione pubblica. Una nuova rotatoria sarà realizzata all'altezza di via Generale Cascino

Redazione

28 Settembre 2020 15:56

Interventi di riqualificazione urbana per poco meno di 1 milione di euro (fondi comunitari PO FESR del Patto per il Sud) partiranno nelle prossime ore in via Niscemi, dove questa mattina il Sindaco Lucio Greco si è recato insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Ivan Liardi. Rup è l'ing. Salvatore Lombardo, Direttore dei Lavori l'arch. Franco Città, responsabile della sicurezza è il geom. Massimo Collodoro.L'arteria, centrale e molto trafficata, è quella che conduce, tra le altre cose, allo stadio Vincenzo Presti. “Rifaremo il manto stradale e gli arredi urbani, - spiega l'assessore Ivan Liardi - i marciapiedi e l'illuminazione pubblica. Una nuova rotatoria sarà realizzata all'altezza di via Generale Cascino, mentre quella all'incrocio con via Venezia sarà rimodulata. I lavori riguarderanno tutta la via Niscemi, da via Generale Cascino fino a via Enna, e dureranno 9 mesi circa, la data della loro conclusione è infatti il 1 giugno 2021. I prossimi cantieri che partiranno, sempre finanziati dal Patto per il Sud, saranno quelli di Viale Mediterraneo e via Navarra”.



